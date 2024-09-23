Арсенал в Торопце - что там творится на самом деле

Владимир Алтайцев

Когда на Новой Земле взрывали "Ивана" АН-602 на его половинную мощность в 58.5Мт, то грохот был слышен за 800км, но никаких стекол даже за 200-300км не вылетало, и домов не подпрыгивало."№ А там есть дома за 200-300 км от Новой Земли?