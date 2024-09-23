Спутниковая компания Maxar опубликовала снимки пожара на 107-м арсенале боеприпасов в г. Торопец Тверской области.
Арсенал в Торопце - что там творится на самом деле
Комментарии
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Александр
Давно делается. Только проснулся?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Когда на Новой Земле взрывали "Ивана" АН-602 на его половинную мощность в 58.5Мт, то грохот был слышен за 800км, но никаких стекол даже за 200-300км не вылетало, и домов не подпрыгивало."№ А там есть дома за 200-300 км от Новой Земли?
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор с позывным "Кацман" наконец-то все прояснил. От случайного фрагмента случайного дрона взорвалось несколько стареньких бомб, грохот был слышен всего за 800 км, никто не пострадал, стёкла на месте. Спите спокойно, дорогие товарищи
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59 мин.
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