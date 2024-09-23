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Арсенал в Торопце - что там творится на самом деле

Арсенал в Торопце - что там творится на самом деле

Спутниковая компания Maxar опубликовала снимки пожара на 107-м арсенале боеприпасов в г. Торопец Тверской области.

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Комментарии
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Александр
Давно делается. Только проснулся?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Когда на Новой Земле взрывали &quot;Ивана&quot; АН-602 на его половинную мощность в 58.5Мт, то грохот был слышен за 800км, но никаких стекол даже за 200-300км не вылетало, и домов не подпрыгивало.&quot;№  А  там  есть дома  за  200-300 км  от Новой  Земли?
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор с позывным &quot;Кацман&quot; наконец-то все прояснил. От случайного фрагмента случайного дрона взорвалось несколько стареньких бомб, грохот был слышен всего за 800 км, никто не пострадал, стёкла на месте. Спите спокойно, дорогие товарищи
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59 мин.

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