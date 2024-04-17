На Украине горят арсеналы, аэродромы и наемники, под удар попали и польские нацисты: Карта специальной военной операции на Украине на 17 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ ходе сегодняшнего дня российские военные удары были направлены исключительно на военные объекты в Украине, избегая энергетической инфраструктуры.
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