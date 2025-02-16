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В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину

В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии.

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