В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии.
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