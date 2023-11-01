Владимир Гладков . Воспитанные в нацистских лагерях малолетние бандеровцы уже записываются в добробаты – вроде запрещённого в России террористического «Азова».
Киев гонит в бой подростков с промытыми в нацистских лагерях мозгами
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Отлично! Это поколение молодых фашистов необходимо ликвидировать! Перевоспитать невозможно, только ликвидация! В противном случае, после наступления мира, все эти детки станут сырьём для ЦРУ.
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
мы проспали
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5 час.
ЕС
Елена Смирнова
То же самое было в Германии перед концом Второй Мировой войны.
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3 час.
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