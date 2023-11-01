БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев гонит в бой подростков с промытыми в нацистских лагерях мозгами

Киев гонит в бой подростков с промытыми в нацистских лагерях мозгами

Владимир Гладков .   Воспитанные в нацистских лагерях малолетние бандеровцы уже записываются в добробаты – вроде запрещённого в России террористического «Азова».

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Отлично! Это поколение молодых фашистов необходимо ликвидировать! Перевоспитать невозможно, только ликвидация! В противном случае, после наступления мира, все эти детки станут сырьём  для ЦРУ.
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
мы проспали
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5 час.
ЕС
Елена Смирнова
То же самое было в Германии перед концом Второй Мировой войны.
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3 час.

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