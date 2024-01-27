РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Профсоюз пограничников США выступил против Белого дома на стороне Техаса

Профсоюз пограничников США выступил против Белого дома на стороне Техаса

Профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы определился в конфликте федеральных властей с властями Техаса в их конфликте с администрацией Джо Байдена и безоговорочно встал на сторону штата.

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