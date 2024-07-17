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"Им больше никто не нужен": Трамп обвинил Байдена в том, что тот "поженил" Россию и Китай

"Им больше никто не нужен": Трамп обвинил Байдена в том, что тот "поженил" Россию и Китай

Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "поженил" Россию и Китай. Он отметил, что противники Америки, объединившись, стали сильными и самодостаточными: "Им больше никто не нужен".

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