Можно ли считать нейросети пропагандистским инструментом?

С появлением Grok от Илона Маска мощная модель появилась и у правоконсерваторов — в дополнение к леволиберальным ChatGPT и Gemini и коммунистическому DeepSeekGrok будет самой честной нейросетью, без всякой «политкорректности», обещал перед релизом бота его владелец Илон Маск.