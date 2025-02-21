Можно ли считать нейросети пропагандистским инструментом?

С появлением Grok от Илона Маска мощная модель появилась и у правоконсерваторов — в дополнение к леволиберальным ChatGPT и Gemini и коммунистическому DeepSeekGrok будет самой честной нейросетью, без всякой «политкорректности», обещал перед релизом бота его владелец Илон Маск.
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