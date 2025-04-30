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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске оглашен приговор о мошенничестве с оформлением кредитов

В ходе следствия установлено, что 44-летняя жительница пригородного села Матвеевка летом прошлого года обратила внимание на рекламу в сети Интернет о возможности получения пассивного дохода путем инвестирования в различные проекты.

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