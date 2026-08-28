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МИД РФ подтвердил возможность контактов между уполномоченными ведомствами России и Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины сохраняют возможность контактировать друг с другом.

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