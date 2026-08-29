Melissa Gilbert Guest-Starred On A Hit Sci-Fi Show With Then-Husband Bruce Boxleitner

In the '90s, Melissa Gilbert appeared alongside Bruce Boxleitner in a classic sci-fi show. Sadly, neither her character nor her marriage were destined to last.
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