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Вернер выбыл до конца сезона из-за травмы. У форварда 2 гола в 13 матчах за «Тоттенхэм»

Нападающий был заменен из-за повреждения в первом тайме матча «Тоттенхэма» против «Арсенала» (2:3) в 35-м туре АПЛ.

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