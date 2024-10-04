Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Курносенко и Варламов выступят с произвольными танцами

Мемориал Панина Санкт-Петербург Танцы на льду Произвольный танец Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Студия-38.
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