Эквадор запросил срочную встречу в Москве по запрету ввоза бананов в Россию с представителями Россельхознадзора

Нет уж, нет уж нафиг, нафиг...умерла так умерла...проживём без ваших бананов и гвоздик, но вам мало не покажется.

Балу -

Да пускай они сами сосут свои бананы!... И кстати!... Россельхознадзор ВДРУГ под повод нашёл вредное насекомое плодожорку... Молодцы... А до повода бананы так и шли к нам с этой самой плодожоркой?... И почему нам везут совсем не такие бананы, чем те, которые везут в Европу?... Мне-то фиолетово - я их всё равно не ем, но интересуюсь...