В Эквадоре сильно взволновались после того, как Россия приостановила экспорт бананов из этой страны.
Эквадор запросил срочную встречу в Москве по запрету ввоза бананов в Россию с представителями Россельхознадзора
Комментарии
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Л
Людмила
Нет уж, нет уж нафиг, нафиг...умерла так умерла...проживём без ваших бананов и гвоздик, но вам мало не покажется.
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4 час.
Балу -
Да пускай они сами сосут свои бананы!... И кстати!... Россельхознадзор ВДРУГ под повод нашёл вредное насекомое плодожорку... Молодцы... А до повода бананы так и шли к нам с этой самой плодожоркой?... И почему нам везут совсем не такие бананы, чем те, которые везут в Европу?... Мне-то фиолетово - я их всё равно не ем, но интересуюсь...
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1 час.
F I
Нормальненько.... Покупают в забугорье как второсортную отраву , а продают как высший сорт по российским ценам.... И почему то винят в том эквадорцев ,а не российских спекулянтов закупщиков хапающих деньги и ртом и опой
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52 мин.
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