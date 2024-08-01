Визовый режим Венгрии усиливает опасения ЕС по поводу российского шпионажа

Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность по поводу безопасности в связи с решением Венгрии смягчить визовые ограничения для граждан России и Беларуси, опасаясь, что это может способствовать шпионажу в ЕС.
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