В Республике Татарстан руководитель фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генерального казанской фирмы.
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