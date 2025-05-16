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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Музейно-педагогическое занятие.

Музейно-педагогическое занятие.

08.05.2025 учитель истории и обществоведения Косов А.Д. провел в ГУК ´Бобруйский краеведческий музей´ музейно-педагогическое занятие по теме ´Беларусь в годы Второй мировой и Отечественной войн (в рамках учебного предмета ´История Беларуси´) .

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