Воздух в Москве может прогреться до 29 градусов на этой неделе

В Москве на этой неделе ожидается преимущественно ясная и теплая погода. К 17 сентября столбики термометров могут подняться до 27–29 градусов тепла.
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