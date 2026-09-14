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МОСИНФОРМ

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Воздух в Москве может прогреться до 29 градусов на этой неделе

Воздух в Москве может прогреться до 29 градусов на этой неделе

В Москве на этой неделе ожидается преимущественно ясная и теплая погода. К 17 сентября столбики термометров могут подняться до 27–29 градусов тепла.

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