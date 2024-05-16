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Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая

Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая

Как сообщает "Восток-Медиа", глава Владивостока Константин Шестаков сообщил об этом на встрече с исполняющим обязанности мэра Народного правительства города Харбина господином Ваном Хэшэном.

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