Гендиректор РУСАДА Логинова: мы не помешали тренировке футбольной сборной

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о приезде допинг-офицеров агентства на открытую тренировку сборной России по футболу, подчеркнув, что это ни в коем случае не повлияло на само мероприятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии