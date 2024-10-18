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Гендиректор РУСАДА Логинова: мы не помешали тренировке футбольной сборной

Гендиректор РУСАДА Логинова: мы не помешали тренировке футбольной сборной

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о приезде допинг-офицеров агентства на открытую тренировку сборной России по футболу, подчеркнув, что это ни в коем случае не повлияло на само мероприятие.

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