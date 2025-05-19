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Финляндия пообещала Украине военную помощь

Финляндия пообещала Украине военную помощь

Европа продолжает искать варианты, чтобы накачивать оружием Украину. Сегодня министр обороны Финляндии заявил, что его страна будет поставлять боеприпасы Киеву за счет средств от замороженных российских активов.

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