Происшествия

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В Моздокском районе Северной Осетии служебная бельгийская овчарка по кличке Бакстер помогла полицейским обнаружить наркотики

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД  России по Моздокскому району совместно с сотрудниками ЦКС и служебно-розыскной собакой по кличке Бакстер, выявили факт незаконного хранения и культивирования наркосодержащих растений 39-летним жителем с.

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