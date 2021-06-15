В Моздокском районе Северной Осетии служебная бельгийская овчарка по кличке Бакстер помогла полицейским обнаружить наркотики

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Моздокскому району совместно с сотрудниками ЦКС и служебно-розыскной собакой по кличке Бакстер, выявили факт незаконного хранения и культивирования наркосодержащих растений 39-летним жителем с.
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