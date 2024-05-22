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Владимирские новости

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Во Владимирской области скончалась Марина Иванова

Во Владимирской области скончалась Марина Иванова

20 мая 2024 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончалась заслуженный врач Российской Федерации, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Владимирского клинического онкологического диспансера Марина Иванова.

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