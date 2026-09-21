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«Наверху есть боженька – это Пеле. Ниже облака – Платини, Месси, Роналду. Дзюба и остальные – под землей». Ловчев о лучшем футболисте в истории

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал Пеле лучшим футболистом в истории. Бразилец ушел из жизни в декабре 2022 года в возрасте 82 лет.

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