Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым

© Пресс-служба президента Украины Сегодня 1,2K прочитали Многие эксперты утверждают, что изрезанная линия фронта говорит о том, что у ВСУ иссякли резервы и они не способны наносить фланговые удары по прорвавшимся частям российской армии Однако военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный не согласен с этой позицией.