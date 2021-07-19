Пентагон не счел РФ причастной к «гаванскому синдрому» у госслужащих США в Вене

Министерство обороны США не утверждает того, что Россия якобы может иметь отношение к проявлению у американских госслужащих в Вене симптомов, схожих с теми, которые ранее наблюдались у дипломатов США на Кубе и стали известны как «гаванский синдром».
Министерство обороны США не утверждает того, что Россия якобы может иметь отношение к проявлению у американских госслужащих в Вене симптомов, схожих с теми, которые ранее наблюдались у дипломатов США на Кубе и стали известны как «гаванский синдром».
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