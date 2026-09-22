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ИА Реалист

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Пентагона расширяет роль ИИ в выборе целей

Пентагона расширяет роль ИИ в выборе целей

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Центральное командование США, ответственное за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в процесс выбора целей и расширило использование искусственного интеллекта после смертоносного удара по школе в иранском городе Минаб.

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