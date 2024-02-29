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Крымское информационное агентство

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Симферополец получил 9 лет колонии строгого режима за попытку забрать бомбу из тайника в парке

Симферополец получил 9 лет колонии строгого режима за попытку забрать бомбу из тайника в парке

Житель Симферополя, который пытался унести самодельное взрывное устройство из парка по указке своего знакомого, связанного с украинскими спецслужбами, был осужден к 9 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.

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