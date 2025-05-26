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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Дәүләт Думасында июнь аенда озын яллар көтүе турында искә төшерделәр

2025 елда россиялеләр 12 июньнән 15 июньгә кадәр ял итәчәк. Мондый озын ял көннәре Россия көнен бәйрәм итү һәм ял көнен 8 марттан күчерү белән бәйле, дип сөйләде Дәүләт Думасының Хезмәт комитеты башлыгы Ярослав Нилов (ЛДПР).

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