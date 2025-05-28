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Петербургский дневник

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В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях, площадью меньше 50 квадратов

В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях, площадью меньше 50 квадратов

Ограничения коснутся точек общепита, расположенных в жилых домах Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 28 мая, поддержали поправку к законопроекту о «наливайках», которая запрещает продажу алкоголя в заведениях общественного питания, чья площадь ниже 50 квадратных метров, с 22.

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