В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях, площадью меньше 50 квадратов

Ограничения коснутся точек общепита, расположенных в жилых домах Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 28 мая, поддержали поправку к законопроекту о «наливайках», которая запрещает продажу алкоголя в заведениях общественного питания, чья площадь ниже 50 квадратных метров, с 22.