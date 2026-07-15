Zero Hedge
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Zero Hedge

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Toxic Wildfire Smoke Plume From Canada Will Blanket DC To NYC

Toxic Wildfire Smoke Plume From Canada Will Blanket DC To NYC

Toxic Wildfire Smoke Plume From Canada Will Blanket DC To NYC Temperatures across the Mid-Atlantic and Northeast are set to rise on Wednesday, with highs approaching the upper 90s and the PJM power grid likely to see a sharp increase in electricity demand as air-conditioning use is set to climb through the afternoon.

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