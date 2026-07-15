Toxic Wildfire Smoke Plume From Canada Will Blanket DC To NYC Temperatures across the Mid-Atlantic and Northeast are set to rise on Wednesday, with highs approaching the upper 90s and the PJM power grid likely to see a sharp increase in electricity demand as air-conditioning use is set to climb through the afternoon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии