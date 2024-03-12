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Закон, порядок, государство

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В Ингушетии полиция выявила мошенничество с материнским капиталом, совершённое 12 лет назад

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия в ходе оперативных мероприятий установили гражданку, которая в октябре 2011 года предоставила в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия заведомо подложные документы о рождении ребёнка.

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