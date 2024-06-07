Как узнать результаты ОГЭ: советы и руководство по регионам России Елена ГалицкаяПолучение результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА) в России — это важный момент для многих школьников и их родителей.
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