Премьеры Казахстана и Узбекистана поручили удвоить грузопоток через порт Актау

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов дали поручение национальным компаниям увеличить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).
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