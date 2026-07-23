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Царьград

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Премьеры Казахстана и Узбекистана поручили удвоить грузопоток через порт Актау

Премьеры Казахстана и Узбекистана поручили удвоить грузопоток через порт Актау

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов дали поручение национальным компаниям увеличить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

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