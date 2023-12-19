В Парфинском районе полицейские поймали похитителя мобильного телефона

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Парфинскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыли кражу мобильного телефона Xiaomi стоимостью 15 тысяч рублей, совершенную еще в июле нынешнего года.
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