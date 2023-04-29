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Политолог Тарасов: из геополитической орбиты США может выпасть до 12 стран Ближнего Востока

Соединенные Штаты Америки стремительно теряют свое влияние на Ближнем Востоке, потому что страны этого региона все больше недовольны политикой Вашингтона, отдавая предпочтение мироустройству, которое предлагает Россия.

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