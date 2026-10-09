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Новости для Фанов

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Неизвестные подробности съёмок «Дальнобойщиков»: от водительских прав до одного и того же поворота

Неизвестные подробности съёмок «Дальнобойщиков»: от водительских прав до одного и того же поворота

Когда пересматриваешь сериалы, снятые на стыке эпох, иногда ловишь себя на мысли, что перед тобой не просто развлекательное кино, а своеобразный слепок времени.

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