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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер выложил снимок статьи от 2008-го, в которой Морган назвал Роналду «избалованным ребенком»: «Какой же ты фальшивый»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер напомнил  Пирсу Моргану , как тот критиковал  Криштиану Роналду .

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