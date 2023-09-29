Молодой специалист филиала ´Воротынь´ ОАО ´БЗТДиА´ Вера Кузнецова 27 сентября представила Бобруйский район в областном этапе Национального конкурса ´Пресс-код´Национальный конкурс проводится Министерством информации Республики Беларусь совместно с ОО ´БРСМ´.
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