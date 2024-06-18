Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться

IK

Irina Krasnova

По факту, на западе никто не сидит в декрете 3(!) года! Там женщина - рабочая лошадь. НО- оказывается, работать ЛЕГЧЕ, чем сидеть с ребенком! Поэтому выход один - нанимается няня, или в ясли, а родители работают.. И , как правило, в той же америке, при такой системе, у людей, как правило, от 3х и более детей. При том, что оплата за тот же дет. сад ТАМ стоит огромных денег.. а у нас есть бесплатные дет. сады!