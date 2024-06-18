Читаю сейчас трогательную историю 31-летнего мужчины, который вышел в декрет вместо жены. Такое решение семья приняла по многим причинам, отчасти и потому, что зарплата жены была выше, отчасти потому, что дома ей было очень тяжело, она чахла и деградировала на глазах, а бабушка далеко не всегда соглашалась быть палочкой-выручалочкой.
Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться
Комментарии
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Элеонора Коган
Мужиков надолго не хватает.
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13 час.
Элеонора Коган
А жена "чахла" в декрете. Зачем им вообще ребёнок? Жили бы просто для себя.
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13 час.
IK
Irina Krasnova
По факту, на западе никто не сидит в декрете 3(!) года! Там женщина - рабочая лошадь. НО- оказывается, работать ЛЕГЧЕ, чем сидеть с ребенком! Поэтому выход один - нанимается няня, или в ясли, а родители работают.. И , как правило, в той же америке, при такой системе, у людей, как правило, от 3х и более детей. При том, что оплата за тот же дет. сад ТАМ стоит огромных денег.. а у нас есть бесплатные дет. сады!
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9 час.
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