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Всё о женщинах

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Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться

Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться

Читаю сейчас трогательную историю 31-летнего мужчины, который вышел в декрет вместо жены. Такое решение семья приняла по многим причинам, отчасти и потому, что зарплата жены была выше, отчасти потому, что дома ей было очень тяжело, она чахла и деградировала на глазах, а бабушка далеко не всегда соглашалась быть палочкой-выручалочкой.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Мужиков надолго не хватает.
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13 час.
Элеонора Коган
А жена &quot;чахла&quot; в декрете. Зачем им вообще ребёнок? Жили бы просто для себя.
Ответить
13 час.
IK
Irina Krasnova
По факту,  на западе никто не сидит в декрете 3(!) года!  Там женщина - рабочая лошадь.  НО- оказывается,  работать ЛЕГЧЕ, чем сидеть с ребенком!  Поэтому выход один - нанимается няня,  или в ясли,  а родители работают..  И , как правило, в той же америке,  при такой системе, у людей, как правило, от 3х и более детей.   При том, что оплата за тот же дет. сад ТАМ стоит огромных денег.. а у нас есть бесплатные дет. сады!
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9 час.

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