Росавиация ввела ограничения на прием рейсов в Пензе

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы. Мера связана с обеспечением безопасности полетов.
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