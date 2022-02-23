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Экономист о ЦСКА и санкциях: «Будут сложности по расчетам с другими клубами. Они будут опасаться организовывать сделки»

Алексей Киричек рассказал о возможных проблемах ЦСКА из-за санкций со стороны Минфина США. Экономист, бывший исполнительный директор «Локомотива» считает, что у армейцев будут сложности с расчетами с другими клубами.

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