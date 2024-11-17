Конфликт на Украине потряс обе стороны Кипра – The Economist

Разделенный остров научился жить в шатком мире между двумя реальностями, однако ситуация на Украине расшатала его прежнюю уютную договоренность между двумя основными политическими осколками и диаспорами эмигрантов.
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