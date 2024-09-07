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Более 2 миллионов человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 2 миллионов человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более двух миллионов жителей столицы проголосовали на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов в Новой Москве и Куркино, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

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