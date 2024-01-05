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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в игре с «Флоридой». У него 9 очков в 19 матчах

Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в игре с «Флоридой». У него 9 очков в 19 матчах

Форвард «Вегаса» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (1:4).  На счету россиянина стало 9 (4+5) очков в 19 матчах в текущем сезоне.

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