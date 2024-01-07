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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Динамо» Прибыльский: «Мы не входили в новогодний кризис. Все понимают, что нужно поменьше есть в праздники»

В субботу «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» со счетом 7:1. – Эмоции от игры только положительные. После двух матчей без заброшенных шайб нужно было побольше забивать.

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