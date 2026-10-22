Телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания после установленного пользователем запрета Исследователи Северо-Восточного университета США обнаружили, что умные телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания даже после отключения соответствующих функций в настройках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым