Телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания после установленного пользователем запрета Исследователи Северо-Восточного университета США обнаружили, что умные телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания даже после отключения соответствующих функций в настройках.