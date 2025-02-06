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Светлана Мастеркова опровергла слухи о госпитализации с опухолью мозга

Светлана Мастеркова опровергла слухи о госпитализации с опухолью мозга

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации с опухолью мозга, назвав их вымыслом.

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