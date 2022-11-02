Губернатор Авдеев пообещал возобновить работу ледовой арены в «Полярисе» к 1 сентября

В 2023 году самый первый ледовый дворец во Владимире будет перезапущен.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подарил любителям хоккея и фигурного катания надежду на возрождение «Поляриса» - ледового дворца в Центральном парке Владимира.