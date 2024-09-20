Страна и люди
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Страна и люди

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ЗРПК «Панцирь-С1» прервал полет украинского БПЛА в курском приграничье

ЗРПК «Панцирь-С1» прервал полет украинского БПЛА в курском приграничье

Боевой расчет ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружил и уничтожил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
ЗРПК «Панцирь-С1» отличный комплекс , но вот сколько стоит его ракета и БЛА. Пора видимо что то для них отдельно изготовить не дорогое и эффективное, в дальнейшим их будут запускать роем.
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12 час.
Bogdan Stupin
Давно очевидно даже  тем ветеранам ПВО, из которых уже,увы,песок сыпется. Старенькие 37-,57-мм пушки, многим военным знакомые 23-мм спаренные и даже счетверенные зенитные установки, те же ДШК - вряд ли совсем уж непригодны для борьбы с дронами. Хотя - &quot;жираф длинней, яму видней&quot;...
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7 час.

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