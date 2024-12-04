Сирия: очередная военная эскалация выгодна слишком многим

Согласно некоторым сирийским источникам, генерал Сухель Аль-Хасан был назначен командующим одного из направления военной операцией сирийской армии по отражению наступления боевиков на севере страны с возвращением на должность командующего 25-й дивизией специального назначения «Силы тигра».